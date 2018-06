Sciopero polizia locale Perugia

Confermato lo sciopero della polizia locale del capoluogo umbro domenica 10 giugno quando è in programma anche il corteo storico di Perugia 1416. Lo hanno annunciato Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl e Confsal "non essendo arrivata alcuna apertura da parte dell'amministrazione comunale".

Lo sciopero, per l'intera giornata, sarà anche accompagnato da un presidio che i sindacati vorrebbero tenere davanti a palazzo dei Priori.

"La scelta di dare vita ad una protesta così eclatante, nel bel mezzo di una manifestazione che investe tutto il centro storico di Perugia, non è stata certo presa a cuor leggero - spiegano i rappresentanti sindacali in una nota - ma la totale indisponibilità al confronto dell'amministrazione non ha lasciato scelta, essendo ormai le condizioni lavorative del personale di polizia locale assolutamente insostenibili".