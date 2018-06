Paparelli vicepresidente Forum italiano della sicurezza

Il vice presidente della Regione, con delega alla sicurezza urbana, Fabio Paparelli, è stato eletto vice presidente del Forum italiano della sicurezza urbana (Fisu), nell'ambito dell'assemblea generale dell'Ente che si è svolta a Modena.

"Per costruire una politica di sicurezza locale - ha sottolineato Paparelli ringraziando i colleghi per l'incarico ricevuto - non si può prescindere dalla capacità di ogni istituzione di fare rete con tutti i soggetti che hanno competenza e capacità di intervento sul tema. Ciò è necessario per fare un ulteriore salto di qualità, dalla 'sicurezza partecipata', alla coproduzione del bene sicurezza, a cui tutti gli attori sociali debbono concorrere, facendo sistema. Il primo passo per una 'co-responsabilizzazione' nella produzione della sicurezza, é fare in modo che Comuni e Regioni siano unite nella interlocuzione con il governo nazionale e diano vita ad un lavoro congiunto all'interno del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana".