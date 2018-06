Esposto Wwf su deltaplano Castelluccio

Un esposto contro la costruzione del cosiddetto "deltaplano" di Castelluccio di Norcia che dovrà ospitare alcuni ristoranti presenti sul borgo prima sisma è stato presentato alla procura della Repubblica di Spoleto dal Wwf di Perugia. Lo ha reso noto il presidente Sauro Presenzini.

"Il Wwf di Perugia - si legge nella nota diffusa da Presenzini - ha conferito incarico all'avvocato Valeria Passeri di agire in tutte le sedi, con ogni mezzo e in ogni modo, per bloccare l'ecomostro che distruggerà per sempre l'ottava meraviglia del mondo, chiedendo l'immediato e urgente sequestro penale del cantiere".

Inoltre il presidente ha annunciato di avere fatto ricorso anche al Tar dell'Umbria e alla Corte dei conti per verificare eventuali danni erariali "da imputate a i funzionari responsabili dell'opera".