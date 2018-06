Da Regione 6 mln per innovazione sociale

La Regione ha messo a disposizione oltre 6 milioni di euro di fondi europei per la realizzazione di azioni innovative di welfare territoriale e di progetti per il sostegno all'avvio e il rafforzamento di attività imprenditoriali sociali. Il bando per la presentazione delle proposte progettuali è già stato pubblicato sul Bollettino ufficiale del 25 maggio scorso, con scadenza il 18 settembre 2018. L'avviso è rivolto al mondo del terzo settore.

"È la prima volta - spiega l'assessore regionale alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare, Luca Barberini - che in Umbria viene promosso un bando del genere, con risorse così ingenti e tratte da due diverse tipologie di fondi europei come il Fondo sociale europeo (Fse) e il Fondo per lo sviluppo regionale europeo (FSRE), messe a disposizione per azioni concrete legate all'innovazione sociale. L'obiettivo è di sperimentare modelli nuovi di politiche sociali e di servizi sul territorio per dare risposte più efficaci ai bisogni dei cittadini".