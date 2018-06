Convegno dedicato a Tumore prostata

Alcuni dei principali esperti della patologia parteciperanno al convegno sul tema "Tumore della prostata: esperienza vs. evidenza" in programma l'8 e il 9 giugno ad Assisi, presso l'hotel Cenacolo, per iniziativa del prof. Ettore Mearini, direttore della Clinica urologica inter-aziendale ad indirizzo oncologico (Perugia-Terni), dell'Università del capoluogo umbro.

Un appuntamento di grande rilevanza - sottolineano gli organizzatori -, perché in Italia, la neoplasia rappresenta quella solida più frequente negli uomini (il 20% del totale).

Secondo il registro nazionale dei tumori la terza causa di morte in Umbria.

"La clinica urologica che dirigo - ha sottolineato il professor Mearini - è scientificamente e professionalmente avanzata in questo campo, essendosi resa protagonista in molti consessi a livello mondiale e avendo messo a punto una tecnica originale, denominata Perusia, insignita del riconoscimento scientifico della rivista ufficiale della Società robotica americana".