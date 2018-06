Sul Pian Grande la scritta Welcome

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 6 GIU - "Welcome to Castelluccio" è la scritta apparsa sul Pian Grande ai piedi del borgo distrutto dal sisma. È stata realizzata sui campi della "Cooperativa della lenticchia di Castelluccio di Norcia" dagli stessi soci con l'intento di dare il benvenuto a chi sceglierà la "perla" dei Sibillini per trascorre uno o più giorni di svago. "L'abbiamo realizzata con la motozappa - racconta Diego Pignatelli, uno degli autori - e nei solchi realizzati abbiamo seminato dei fiori bianchi che, tra una decina di giorni, andranno in contrasto col blu dei fiordalisi e il rosso dei papaveri e quindi sarà ben visibile". Pignatelli tiene a precisare che la scritta è stata realizzata su un terreno non seminato a lenticchia e, come aveva già fatto il portavoce degli agricoltori di Castelluccio, Gianni Ciccia, invita di nuovo i visitatori "a non calpestare la fioritura e tanto meno le piante della lenticchia, se volete scattare foto ricordo - conclude Pignatelli - fatelo sfruttando i solchi che delimitano i terreni".