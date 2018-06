"Subito impegno per pagamenti Agea"

(ANSA) - PERUGIA, 6 GIU - L'impegno a lavorare allo sblocco dei pagamenti di Agea verso gli agricoltori già dalla prossima settimana, sarebbe stato assicurato dal ministro alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, nel corso di un incontro con i parlamentari Lega Umbria Luca Briziarelli, Virginio Caparvi, Donatella Tesei e Riccardo Augusto Marchetti, che lo hannon reso noto. "Abbiamo esposto la drammatica situazione - riferiscono i parlamentari in una nota - che gli agricoltori umbri stanno vivendo a causa dei ritardi nei pagamenti. Il Ministro ci ha garantito massima attenzione per la vicenda, che già la stava seguendo e che rientra nelle priorità del suo ministero". Tre in particolare gli impegni presi: "sblocco dei pagamenti, risoluzione definitiva del problema attraverso una politica che sia vicino agli interessi dei cittadini affinché una situazione simile non si ripeta e l'impegno a seguire personalmente la difficile trattativa in sede europea per la definizione del fondi Pac, a differenza dei suoi predecessori che hanno sempre delegato".