Sisma:Sgarbi, ricostruzione sia priorità

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 6 GIU - "La priorità assoluta del Governo Conte deve essere la ricostruzione delle zone terremotate, invii centinaia di operai per rivitalizzare le aree colpite del Centro Italia": è quanto ha detto, all'ANSA, Vittorio Sgarbi al termine della visita privata al deposito di Santo Chiodo di Spoleto, dove sono custodite circa 6 mila opere d'arte salvate dalle macerie del sisma che nel 2016 in Umbria ha colpito Norcia, Cascia e Preci. Il critico d'arte ha voluto vedere da vicino i "tesori" della Valnerina e, accompagnato dalla soprintendente regionale alle Belle arti, Marica Mercalli, si è soffermato a constatare le condizioni in cui versano dipinti e sculture che restano in attesa di essere restaurati.

"Entrando in questo deposito - ha detto - si ha la sensazione di essere in un ospedale dove comunque ci sono dei malati curabili, tutte le opere potranno essere recuperate senza grandi problemi, anzi, alcune miglioreranno dato che erano state depauperate più dal tempo e dall'incuria che dal terremoto".