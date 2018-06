Sisma, 9 mln per sedi regione e ospedale

(ANSA) - PERUGIA, 6 GIU - Prevedono un importo di 9 milioni 340 mila euro gli interventi di prevenzione sismica che, a valere su "Por fesr" 2014-2020, verranno realizzati su edifici pubblici individuati come "strategici e rilevanti": lo ha deciso la Giunta regionale dell'Umbria su proposta dell'assessore alle opere pubbliche, Giuseppe Chianella. "Si tratta di interventi - ha spiegato l'assessore - di messa in sicurezza sismica e efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico nell'ambito delle Azioni previste dal 'Por Fesr' a sostegno della ripresa nei territori colpiti dal sisma. Gli edifici oggetto di intervento sono: l'edificio di via Saffi a Terni, la sede regionale di piazza Partigiani a Perugia ed i blocchi 6 e 7 dell'ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto. "La scelta operata - ha spiegato Chianella - è stata quella di intervenire su strutture strategiche pubbliche, nel caso dell'ospedale anche ubicate nelle zone del sisma, attraverso azioni di messa in sicurezza ed efficientamento energetico".