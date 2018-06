Nuovo ambulatorio allergologico Usl 1

(ANSA) - PERUGIA, 6 GIU - Come ogni anno la stagione calda rappresenta per moltissime persone l'insorgenza una serie di sintomi correlati con le allergie respiratorie. "Per gestire questo fenomeno in continua e rilevante espansione - spiega in una nota Andrea Casciari, direttore generale della Usl Umbria 1 - abbiamo deciso di attivare un nuovo ambulatorio allergologico, a cui il cittadino può accedere mediante la richiesta del proprio medico curante previa prenotazione al Cup, FarmaCup o al Numero Umbria Salute 800636363". L'ambulatorio è parte integrante del servizio di Riabilitazione respiratoria diretto dal Dr. Marco Dottorini, situato nel Centro servizi Grocco, in via della Pallotta a Perugia. Oltre alla diagnosi e alla cura delle allergopatie respiratorie, vengono trattate anche le allergie alimentari e l' orticaria. Per i soggetti ipersensibili al veleno degli imenotteri inoltre, è in funzione il numero telefonico dedicato 075 5412694, attivo il martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 13 alle ore 14.