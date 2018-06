Il Perugia prolunga rapporto con Goretti

(ANSA) - PERUGIA, 6 GIU - A pochi giorni dalla sconfitta a Venezia nel primo turno dei playoff di serie B, è la conferma del responsabile dell'area tecnica Roberto Goretti la prima mossa del Perugia Calcio.

La società biancorossa presieduta da Massimiliano Santopadre spiega di avere prolungato "per un ulteriore anno (fino al 30 giugno 2020)" il rapporto con Goretti "con estrema soddisfazione da entrambe le parti".

La sua carriera dirigenziale nel Perugia, dove giocò come centrocampista, è iniziata nel settore giovanile nel 2012, per poi passare dopo poco alla prima squadra con il ruolo di direttore sportivo e, dal 2015, di responsabile dell'area tecnica.