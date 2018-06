Abbandonano rifiuti, scoperti

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 6 GIU - Sono stati identificati dalla polizia municipale di Città di Castello e saranno sanzionati, i presunti responsabili dell'abbandono di rifiuti di vario genere (residui edilizi, pneumatici, un televisore e arredi) nei pressi del cancello di accesso nel centro di raccolta di Sogepu a Trestina. L'esame delle immagini delle telecamere a circuito chiuso ha permesso di appurare che il materiale era stato abbandonato di giorno e in alcuni casi ripetutamente, negli orari di chiusura del centro di raccolta.

"In piena sinergia con le forze dell'ordine e con i Corpi di polizia deputati al contrasto dei reati ambientali, come amministrazione comunale siamo in prima linea contro il malcostume dell'abbandono dei rifiuti, che deturpa la città e offende il senso civico della maggioranza dei tifernati", afferma l'assessore all'Ambiente Massimo Massetti nel sottolineare "l'efficace lavoro della polizia municipale e di Sogepu".