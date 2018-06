Sindaco Norcia, serve cambio di passo

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 5 GIU - "L'annuncio del neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte di dedicare la sua prima uscita pubblica alle zone terremotate ci fa enorme piacere e soprattutto testimonia l'importanza che attribuisce all'emergenza e alla ricostruzione post sisma": a dirlo, all'ANSA, è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. Secondo il quale "occorre un cambio di passo deciso per far sì che le nostre città tornino a vivere".

Alemanno si è soffermato sulle parole pronunciate dal premier al Senato durante il discorso per la fiducia. "Attendiamo di conoscere la data della sua visita - ha aggiunto - così da fargli toccare con mano la realtà che stiamo vivendo".

Alemanno ha svelato di avere scritto sia al presidente Conte che all'uscente Paolo Gentiloni. "Al nuovo premier - ha detto - ho fatto gli auguri di buon lavoro, esprimendo il mio personale apprezzamento per l'impegno, gravoso, che si è assunto e al tempo stesso ho voluto elencare ancora una volta i punti fondamentali da affrontare per le aree terremotate".