Si potenzia oculistica Usl 2 a Terni

Si potenzia il servizio oculistico nella sede dell'azienda Usl Umbria 2 di viale Bramante, a Terni: da martedì 12 giugno verrà infatti attivato l'ambulatorio di ortottica, al primo piano della sede centrale dell'azienda sanitaria.

L'ambulatorio è stato attrezzato con il perimetro Oculus, linea visus con ottotipo sia per adulti che per bambini, materiale ortottico per le visite pediatriche. Personale "altamente specializzato" fornirà una approfondita valutazione dei deficit muscolari nell'occhio mirata alla riabilitazione visiva dei disturbi motori e sensoriali della visione. Il servizio verrà svolto dall'ortottista Silvia Fiorini. Tutti i martedì, dalle 9 alle 14, sarà possibile prenotare i campi visivi ogni trenta minuti, per un totale di dieci appuntamenti, mentre alle 14.30 alle 17 verranno svolte le visite ortottiche ogni trenta minuti, per un totale di cinque prestazioni.