Marini, carabinieri sono prezioso riferimento

"Ho voluto testimoniare, ancora una volta, la personale vicinanza e quella dell'Istituzione regionale ai carabinieri che rappresenta un prezioso riferimento dello Stato per tutti gli italiani e per la nostra comunità regionale": lo ha detto la presidente della Regione, Catiuscia Marini, che ha partecipato a Perugia alla celebrazioni per il 204/o anniversario della fondazione dell'Arma.

"La capillare presenza dei carabinieri su tutto il territorio - ha sottolineato Marini - rappresenta un baluardo di legalità e sicurezza per i cittadini, legati all'Arma da un sincero sentimento di affetto e di riconoscenza per l'opera che quotidianamente svolge per garantire la civile convivenza della comunità e per prevenire e combattere ogni forma di crimine e di illegalità. Dalle grandi città alle località minori i carabinieri sono infatti pronti ad intervenire a protezione e tutela dei diritti dei cittadini".