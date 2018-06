Arti protagoniste Giorni delle rose

Le arti saranno al centro dei Giorni delle rose in programma dall'8 al 10 giugno a Villa Fidelia di Spello. L'Irlanda è l'ospite di quest'anno della rassegna alla quale partecipano oltre 150 espositori.

La manifestazione è organizzata dal Garden club Perugia con il supporto della Provincia di Perugia e del Comune di Spello.

Il tema guida è 'La rosa musa di tutte le arti', dalla pittura alla scultura passando per la musica e la danza. Nello storico giardino di Villa Fidelia si terranno conferenze, concerti e laboratori. Spazio anche alla mostra mercato di artigianato artistico a tema.

L'Irlanda sarà protagonista attraverso le opere dei suoi poeti, pittori, scultori e musicisti, ma anche con una quotidiana 'passeggiata irlandese' che permetterà di incontrare artisti e artigiani e conoscere le pregiate rose della famiglia Dickson, ibridatori da quattro generazioni, così come scoprire la 'Rosa d'Irlanda'. (ANSA).