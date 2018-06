Agricoltori, non rovinare fioritura

"Attenzione a non devastare la fioritura di Castelluccio che è appena iniziata": l'appello ai visitatori arriva dagli agricoltori che sul Pian Grande hanno seminato la lenticchia.

A spiegare all'ANSA cosa accade ogni anno, quando spuntano i fiori, è Gianni Coccia, il portavoce degli imprenditori agricoli. "Il turista arriva e si ritrova in un mare di colori - ha detto - e gli viene spontaneo andarci in mezzo per farsi fotografare. Purtroppo in alcuni momenti ci ritroviamo in nei campi decine di persone che inevitabilmente rovinano il nostro raccolto. Invitiamo i turisti a individuare i solchi che delimitano i vari appezzamenti di terreno, su questi possono camminare e addentrarsi un pò nei campi e quindi scattare qualche foto. Ovviamente ci raccomandiamo di non esagerare ed essere rispettosi dell'ambiente e del nostro lavoro".