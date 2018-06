Sequestro più 2 kg hascisc, due arresti

Oltre due chili di hascisc e 100 grammi di cocaina sono stati sequestrati dai carabinieri nell'ambito di un'operazione che ha portato all'arresto di due presunti spacciatori, bloccati tra Amelia e Terni.

Il primo a finire in manette, durante i controllo disposti dalla compagnia amerina, è stato un trentasettenne di Fornole, sorpreso con indosso alcune dosi di hascisc. Nella sua abitazione i militari hanno poi trovato 13 panetti della stessa droga, un chilo complessivamente, ed alcuni grammi di cocaina.

Grazie ad una serie di elementi raccolti nella casa dell'uomo, i militari sono risalito ad un altro soggetto ritenuto dedito allo spaccio, un coetaneo ternano. L'ulteriore perquisizione nella sua abitazione ha portato al sequestro di altri 20 panetti di hascisc, per oltre 1,2 chili, e 100 grammi di cocaina.

Ai due è stato sequestrato materiale ritenuto utile per confezionare le dosi.