Presidio degli agricoltori Coldiretti

Presidio di agricoltori della Coldiretti con i loro trattori in piazza Italia, a Perugia. Davanti alla sede dell'Assemblea legislativa hanno manifestato contro quelle che hanno definito "le lentezze e inefficienze della burocrazia che bloccano i pagamenti comunitari ma anche contro i danni provocati dalla fauna selvatica, a cominciare dai cinghiali".

Guidati dal presidente umbro dell'associazione Albano Agabiti i manifestanti hanno esposto striscioni e bandiere. "Agricoltura sotto attacco, redditi divorati", "La burocrazia fa più danni della grandine", "Stop all'assedio delle campagne umbre" le scritte su alcuni cartelli esposti.

"E' arrivato il momento che le istituzioni dimostrino di comprendere davvero la gravità della situazione - ha detto Agabiti prendendo la parola in piazza -, utilizzando ogni possibile strumento di intervento".

La Coldiretti stima in circa 60 milioni di euro i pagamenti comunitari che le aziende agricole umbre devono ancora ricevere.

