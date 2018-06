'Donne dei Sibillini' a Bolognola

(ANSA) - BOLOGNOLA (MACERATA), 4 GIU - "Donne dei Sibillini - Bellezza e dignità del territorio" è il titolo dell'evento che si terrà domenica 10 giugno, dalle 10:30 alle 18, a Pintura di Bolognola. Organizzato dal Comune, dalla Proloco, dall'associazione Progetto Re-Cycle e dal gruppo "Un aiuto concreto per i Sibillini", con il patrocinio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, vuole essere "un evento in cui raccontare la bellezza e la dignità del territorio attraverso la voce delle donne che stanno resistendo sui Monti Sibillini dopo il sisma", spiega Francesca Pedanesi, ideatrice dell'iniziativa e membro di "Un aiuto concreto per i Sibillini". Hanno aderito donne provenienti da tutto il territorio, sia umbro sia marchigiano, "racconteranno l'appartenenza alla loro terra e l'amore che diviene forza inarrestabile davanti a qualsiasi difficoltà - aggiunge Pedanesi -. Saranno intervistate da Concita De Gregorio che vogliamo ringraziare per aver accettato il nostro invito".