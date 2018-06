Sanità, Umbria prima regione 'benchmark'

(ANSA) - PERUGIA, 3 GIU - "È ufficiale: l'Umbria è prima regione 'benchmark', cioè di riferimento per la sanità italiana per qualità dei servizi, appropriatezza ed efficienza delle prestazioni ed equilibrio economico finanziario": è quanto annuncia l'assessore regionale alla Sanità, Luca Barberini, con un post nella sua pagina Facebook, spiegando che "lo ha certificato il Ministero della Salute, come riportato da Quotidiano Sanità".

"Un obiettivo importante - commenta Barberini - raggiunto grazie a un grande lavoro di squadra, che vede innanzitutto protagonisti gli operatori della sanità umbra, a cui va il più sentito ringraziamento per la dedizione e l'impegno di ogni giorno a servizio dei cittadini".

"In questi anni - prosegue - la sanità umbra ha fatto tanta strada, ma non ci accontentiamo, continueremo a lavorare".