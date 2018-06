Celebrazioni del Corpus Domini a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 3 GIU - "Gesù non è una presenza lontana, che abita i cieli, è una presenza concreta, un pellegrino, un corpo che affianca i nostri passi e resta con noi, ogni volta che nella nostra vita si fa sera. Quel corpo è presente nell'Eucaristia. Per questo noi oggi ci fermiamo a contemplare l'ostia consacrata": lo ha evidenziato, nell'omelia della solennità del Corpus Domini il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, in una gremita cattedrale di San Lorenzo a Perugia.

Solennità che nel capoluogo umbro è culminata con la storica processione del Santissimo Sacramento (risale al secolo XIV).

Il cardinale ha sottolineto che "Cristo si è rivestito delle apparenze del pane per farci capire che è Lui l'alimento, il principio interiore, rinnovatore della nostra povera esistenza terrena Nutriamoci di Lui, se vogliamo vivere in pienezza la nostra esistenza cristiana. Nell'Eucaristia Dio si fa piccolo, si fa cibo, per essere in piena comunione con l'uomo, adattandosi a lui, penetrando nel suo stesso essere".