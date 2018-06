Bassetti, santifichiamo la domenica

(ANSA) - PERUGIA, 3 GIU - "Dico con forza e l'ho già ripetuto in altre circostanze: per celebrare degnamente il sacramento dell'Eucaristia, torniamo a santificare la festa, la domenica, il giorno del Signore. Facciamo di tutto per partecipare alla celebrazione eucaristica e vivere il riposo, anch'esso dono di Dio": lo ha detto, nel corso dell'omelia nella solennità del Corpus Domini, il cardinale Gualtiero Bassetti, in una gremita cattedrale di San Lorenzo, a Perugia, nel capoluogo umbro.

"Sono molte le persone - ha continuato - che devono lavorare di domenica. Auspichiamo che essa torni ad essere il giorno del Signore e dell'uomo. Il giorno in cui si è vicini alla propria famiglia che ha bisogno di affetto. La domenica sia il giorno degli affetti e del volontariato. Santificando la domenica, nel passato tante opere di carità e di misericordia - ha osservato - si sono potute sviluppare".