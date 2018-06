Agricoltura,trattori in piazza a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 3 GIU - Dopo la partecipazione a Roma alla manifestazione per il mancato versamento dei contribuiti per le assicurazioni contro le calamità nelle campagne, gli agricoltori umbri della Coldiretti si ritroveranno con i loro trattori lunedì 4 giugno alle ore 10,30 in Piazza Italia a Perugia davanti alla sede della Giunta regionale, "per dire basta ai ritardi dei pagamenti comunitari e al proliferare incontrollato della fauna selvatica, in particolare dei cinghiali, che devastano le coltivazioni e mettono a rischio la sicurezza del territorio".

All'iniziativa della Coldiretti - spiega una nota - arriveranno agricoltori ed allevatori da tutta la regione "per rivendicare la volontà di tutelare un comparto centrale per l'economia locale. Un'agricoltura 'sotto attacco' a causa di una burocrazia, regole e criticità che penalizzano da ormai troppo tempo gli imprenditori umbri".