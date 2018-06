Paura a Spello per spari in piazza

(ANSA) - PERUGIA, 2 GIU - Paura a Spello dopo che da una vettura, nella piazza della parte bassa della cittadina, è stato sparato in aria un colpo di arma da fuoco. Si è poi scoperto che la pistola era giocattolo e che si trattava di una bravata di quattro giovani che partecipavano a una festa di matrimonio.

Sono tutti stati denunciati dalla polizia. I fatti si sono verificati intorno alle 12. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Foligno, in seguito alla segnalazione di un'Alfa 75 che stava compiendo manovre spericolate, con una sorta di lampeggiante sul tettino. Dall'interno dell'auto, dal finestrino posteriore, è stato quindi sparato in aria un colpo di arma da fuoco. Mentre i poliziotti stavano ascoltando i testimoni, l'auto - secondo quanto riferito dalla polizia - è tornata sul posto ed è stata fermata dagli agenti. A bordo c'erano quattro trentenni, del posto, tutti incensurati e "persone perbene" è stato riferito. La pistola utilizzata, come detto, era giocattolo, con il tappo rosso.