2 giugno: consigli comunali aperti

(ANSA) - PERUGIA, 2 GIU - Diversi consigli comunali umbri che hanno deciso, con varie iniziative, di restare aperti in occasione della festa del 2 giugno per leggere e dibattere la Costituzione, nel settantesimo anniversario della sua stesura.

La manifestazione era sta promossa il mese scorso dal presidente della Federconsumatori Umbria, Alessandro Petruzzi, insieme al presidente dell'Anci dell'Umbria, Francesco De Rebotti, e alla presidente dell'assemblea legislativa, Donatella Porzi.

"Come fecero i padri costituenti settant'anni fa, abbiamo fatto leggere la Carta costituzionale più bella del mondo", ha detto Petruzzi oggi a Stroncone, una delle sedi comunali dove si svolge l'iniziativa. "Abbiamo parlato - ha aggiunto - del ruolo delle autonomie, della tutela del paesaggio, dello sviluppo dei borghi rurali e della coesione sociale, per rispettare e valorizzare quello che la Costituzione ci ha consegnato e che dobbiamo trasmettere alle generazioni future". Tra i Comuni partecipanti, Assisi, Narni, Deruta, Marsciano e Ficulle.