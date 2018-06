Sanità, Umbria presto a precariato zero

(ANSA) - PERUGIA, 1 GIU - "L'Umbria è la prima regione in Italia in cui tutte le Aziende sanitarie hanno avviato concretamente le procedure per la stabilizzazione dei precari nella sanità pubblicando tutti i bandi necessari per l'assunzione definitiva di circa 400 operatori tra personale medico, tecnico-sanitario, infermieristico e sociosanitario": lo rende noto l'assessore regionale alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare, Luca Barberini, evidenziando che "tale percorso è in applicazione del decreto Madiaper il superamento del precariato nella pubblica amministrazione".

"La sanità umbra - sottolinea Barberini - sarà presto a 'precariato zero'". "Le circa 400 persone interessate, che soddisfano cioè i requisiti previsti dal decreto legislativo 75/2017 - prosegue - sono state tutte già selezionate attraverso diversi concorsi pubblici e lavorano da tempo, in maniera precaria, nella sanità umbra". La stabilizzazione dei precari si concluderà entro il 2018 "e non pregiudicherà la possibilità di assumere nuovo personale".