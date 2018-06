Nasconde cocaina nel naso, arrestato

(ANSA) - TERNI, 1 GIU - Alla vista del cane Jamil, impegnato nei controlli antidroga insieme alla polizia, ha tentato di nascondere una dose di cocaina nel naso, ma è stato scoperto: per questo un tunisino di 30 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Terni nel corso dell'attività di perlustrazione di un bar della periferia cittadina.

Una volta fermato, è emerso che il nordafricano, senza permesso di soggiorno e senza fissa dimora in Italia, già inquisito in passato per detenzione ai fini di spaccio, era già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma, in quanto coinvolto di una rissa avvenuta il 30 aprile scorso, quando era stato accoltellato nella zona di Ponte Romano nella serata della sfilata del Cantamaggio. Alla misura - secondo quanto riferito dalla questura - il giovane si era però sottratto da circa un mese.

Gli agenti hanno anche identificato un suo connazionale di 21 anni, anche lui senza documenti e già espulso in passato. Verrà scortato dalla polizia di Stato al Cie di Torino.