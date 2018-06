Lega Umbria, incontro con neo-ministro

(ANSA) - PERUGIA, 1 GIU - La prossima settimana i parlamentari Lega Umbria incontreranno il nuovo ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio. Sul tavolo l'emergenza Agea e la proposta di legge regionale avanzata nei giorni scorsi dai consiglieri Lega, Valerio Mancini ed Emanuele Fiorini e riguardante la sostituzione di Agea con un ente pagatore di esclusiva competenza regionale, così come accade in Veneto o in Lombardia. "I ritardi di Agea nel distribuire i fondi europei agli agricoltori umbri sono intollerabili, si è creato un empasse pericoloso che sta mettendo in ginocchio l'intero sistema agricolo regionale - affermano, in una nota - i parlamentari Lega Caparvi, Briziarelli, Tesei, Marchetti e Pillon - per questo che abbiamo richiesto un incontro urgente al ministro Centinaio. Crediamo nella validità della nostra proposta e saremo in piazza, lunedì e martedì a Perugia".