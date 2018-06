Filippi Cavaliere lavoro, Confindustria

(ANSA) - PERUGIA, 1 GIU - "La nomina di Mario Filippi a Cavaliere del lavoro ci riempie di felicità e ci rende orgogliosi. Si tratta di un riconoscimento prestigiosissimo che onora un imprenditore competente e lungimirante ed una famiglia che unita sta portando avanti un bellissimo progetto industriale. Per tutta la nostra comunità regionale oggi è una giornata particolarmente importante". Lo ha sottolineato il presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni a nome di tutta l'Associazione degli Imprenditori dell'Umbria a cui anche l'azienda Fabiana Filippi è associata.

"In un momento di profonda trasformazione dei mercati - ha aggiunto Alunni - la vitalità del nostro tessuto produttivo è retta da imprese come Fabiana Filippi che con passione, determinazione e capacità di innovazione tracciano i parametri di eccellenza a cui dobbiamo saper tendere se vogliamo garantire la rinascita del nostro Paese".