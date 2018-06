Alemanno invita Conte a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 1 GIU - "Le questioni legate al terremoto ci auguriamo che siano in cima all'elenco delle priorità del nuovo presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al quale auguriamo buon lavoro e fin da adesso lo invitiamo quanto prima a visitare Norcia". È il messaggio che il sindaco Nicola Alemanno affida all'ANSA per salutare il nuovo Governo. "Il presidente Conte - aggiunge il sindaco - spero che possa sedersi al più presto al tavolo con il commissario straordinario alla ricostruzione, Paola De Micheli, il capo di dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, i presidenti di Regione e i sindaci delle aree colpite da sisma per affrontare tutta una serie di problematiche ancora da risolvere. Occorre avviare un iter parlamentare - continua Alemanno - per dare risposte sia ai quesiti legati alla ricostruzione che allo sviluppo economico del cratere".