Abbandona cucciolata, denunciato a Trevi

(ANSA) - PERUGIA, 1 GIU - Rischia l'arresto e fino a 10.000 euro di multa il presunto responsabile dell'abbandono di una cucciolata di pastori maremmani, che è stato individuato e denunciato dai carabinieri forestali a Trevi. I cuccioli sono stati tutti dati in adozione.

I carabinieri, allertati da alcuni volontari di una locale associazione animalista, hanno trovato nelle vicinanze del canile di Montefalco cinque cagnolini abbandonati, in condizioni critiche, denutriti e assetati. I militari li hanno immediatamente affidati per le necessarie cure al canile, dove i volontari li hanno accuditi. Le successive indagini hanno permesso di risalire ad un uomo residente a Trevi, proprietario di due esemplari di pastore maremmano, una femmina che allattava un cucciolo, e un maschio adulto. Sui tre animali sono stati eseguiti prelievi ematici e dalle analisi svolte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Rieti è emerso che gli adulti erano effettivamente i genitori dei cuccioli abbandonati.