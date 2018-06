2 giugno, Umbria regione ospite a Madrid

(ANSA) - PERUGIA, 1 GIU - L'Umbria è la regione ospite degli eventi legati alla Festa nazionale della Repubblica italiana a Madrid, dal primo al 3 giugno, nell'ambito della decima edizione di "Passione Italia".

La manifestazione, che rappresenta il più grande appuntamento di promozione del Made in Italy in Spagna, è organizzata dalla Camera di commercio e industria italiana per la Spagna e dall'Ambasciata d'Italia. L'Umbria è presente con un'ampia offerta turistica e enogastronomica e con la partecipazione di imprese del settore agroalimentare che, insieme alla delegazione guidata dalla presidente Catiuscia Marini, hanno partecipato alla cena in ambasciata in onore della Festa nazionale della repubblica. Lo chef Andrea Tiberi ha proposto un menù di prodotti umbri. La presidente Marini nel suo intervento ha detto che "la scelta dell'Umbria come ospite della manifestazione rappresenta per la regione una occasione importante di collaborazione e di promozione delle proprie eccellenze turistiche, agroalimentari ed enogastronomiche".