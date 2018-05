App per visita Basilica San Pietro

Una applicazione multimediale su tablet per la visita guidata della Basilica di San Pietro e alle sue splendide opere d'arte, è ora a disposizione dei visitatori al momento dell'acquisto del biglietto d'ingresso. L'iniziativa è della "Fia" (Fondazione per l'istruzione agraria) di Perugia.

La professoressa Cristina Galassi, direttore del Centro per i Musei scientifici dell'ateneo e consigliere Fia, ha spiegato che "le opere descritte sono una cinquantina, in italiano e in inglese".

"E' un intervento per la città tutta - ha aggiunto il professor Franco Moriconi, rettore dell'Università di Perugia e presidente della Fia - vuol contribuire a far conoscere e valorizzare il complesso di San Pietro che è il secondo polo museale di Perugia".

E subito c'è stato chi ha sperimentato e apprezzato l'app.

Anthony Wilder, turista inglese, di Oxford, in visita insieme alla moglie, è stato il primo a utilizzare il tablet per visitare la Basilica, manifestando soddisfazione e apprezzamenti per la guida.