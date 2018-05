AliBlue Malta, volo Perugia-Cagliari

La partnership tra l'aeroporto di Perugia ed la compagnia aerea AliBlue Malta si consolida grazie ad un nuovo collegamento strategico. A partire dal 6 luglio, infatti, sarà operativa la nuova tratta Perugia-Cagliari, programmata con due frequenze settimanale di venerdì e domenica.

"A pochi giorni dal lancio dei voli Perugia-Olbia e Perugia-Roma Fiumicino, questa nuova tratta ci consentirà di proporre all'utenza anche il collegamento per Trapani via Cagliari", annuncia Teodosio Longo, Ceo di AliBlue Malta, la cui flotta è composta da aeromobili Dash 8-300 da 50 posti e Dash 8-100 da 37 posti.

Secondo Alberto Scanu, Ad di Sogaer, società di gestione dell'Aeroporto di Cagliari, "il nuovo volo per Perugia, ci permette di ampliare il network di collegamenti domestici operati dal nostro scalo. Dopo aver recentemente attivato il collegamento con Trapani, la Compagnia Aerea investe ora su Perugia, una delle città più importanti dell'Italia centrale".