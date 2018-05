A Spello le Infiorate del Corpus Domini

Tornano nel weekend 1-3 giugno le Infiorate del Corpus Domini a Spello: 40 gruppi infioratori iscritti al concorso, con una o più opere floreali da realizzare, due infiorate per i turisti, una per gli adulti e l'altra per i bambini, decine di migliaia di visitatori e centinaia di Instagramer attesi.

Da venerdì sera porte aperte alla taverna degli infioratori per degustare menu a base di fiori con filiera etica garantita 100%. E sabato, durante la notte dei fiori, visite guidate notturne, aperture straordinarie dei musei e inoltre mostre a tema (florovivaismo, fotografia, bonsai, ricamo), bar, ristoranti ed esercizi commerciali aperti durante tutta la notte.

Tra le iniziative, tutte gratuite, che fanno da cornice alle infiorate ci saranno le tradizionali mostre dei bozzetti e di ricamo floreale al museo delle Infiorate, la mostra fotografica storica, la mostra mercato di florovivaismo nei giardini pubblici, e la mostra a cielo aperto di "Finestre, balconi e vicoli fioriti".