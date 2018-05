A Perugia Sharper, notte dei ricercatori

Il progetto "Sharper - Notte europea dei ricercatori" conquista un posto di eccellenza in Europa e prende il via da Perugia, con il primo incontro tra gli organizzatori degli eventi che si svolgeranno in 11 città italiane (Ancona, Cagliari, Catania, L'Aquila, Macerata, Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Trieste) il 28 settembre di quest'anno e il 27 settembre del 2019.

L'evento si caratterizza quindi come di rilievo nel panorama europeo per il biennio 2018/2019. Obiettivo del progetto è di far scoprire il mestiere del ricercatore e il suo ruolo nella società contemporanea raccontando la passione, le scoperte e le sfide dei ricercatori di tutta Europa attraverso mostre, spettacoli, concerti, giochi, conferenze e centinaia di altre iniziative rivolte al grande pubblico.

Sharper - spiegano gli organizzatori - significa "SHAring Researchers' Passions for Evidences and Resilience" e ha l'obiettivo di coinvolgere tutti i cittadini "nella scoperta del ruolo che i ricercatori svolgono.