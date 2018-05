Vigili fuoco aggiornati su auto ibride

I vigili del fuoco della provincia di Perugia si preparano per affrontare eventuali interventi di soccorso che coinvolgano auto elettriche e ibride. In 150 hanno infatti partecipato a un seminario organizzato dalla Direzione regionale del corpo per conoscere le nuove tecnologie e novità in tema di autotrazione.

Hanno analizzato in particolare gli aspetti connessi al soccorso, alle problematiche relative all'interventistica che sono - sottolineano i vigili del fuoco - sostanzialmente più complesse dei casi solitamente affrontati quanto sono coinvolti veicoli "tradizionali".

Oltre ai pompieri hanno assistito agli incontri anche due classi dell'istituto superiore Cavour-Marconi-Pascal di Perugia.

Analoga attività formativa è stata già svolta per analizzare gli scenari operativi connessi alla presenza di pannelli fotovoltaici e dei sistemi di inverter.