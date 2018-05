Una biblioteca nell'ospedale di Perugia

Pazienti ricoverati, insieme ai loro familiari impegnati nell'assistenza, da oggi possono leggere libri durante la permanenza ed usufruire così del nuovo servizio di "Biblioteca in ospedale". Un progetto voluto "fortemente" dalla direzione aziendale, nato con l'obiettivo di creare una sorta di biblioteca itinerante dove è il libro che "si muove" per andare fino al letto dell'assistito, attraverso un percorso predisposto e con l'aiuto dei volontari, nell'ottica di rendere la permanenza in ospedale più "accogliente" e "umanizzata".

"Curarsi con la lettura" è lo slogan scelto, con ospedale percepito pertanto non solo come luogo di cura e spesso di sofferenza ma come spazio dove sopravvive una preziosa quotidianità ed ora anche di cultura, è stato sottolineato nel corso della presentazione. Tra i donatori di libri all'azienda ospedaliera di Perugia ci sono il Lions Club Perugia Maestà delle Volte (i primi a donare circa 300 volumi), le case editrici Giunti e Mondadori oltre che privati cittadini.