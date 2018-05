Sindaco Norcia, mi auguro Governo subito

"Mi auguro un Governo subito piuttosto che tornare al voto": a dirlo, all'ANSA, è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, FI. Lo fa a Foligno, a margine del convegno sul nuovo codice di Protezione civile.

"Un Governo - spiega Alemanno - rispettoso della volontà democraticamente espressa dagli elettori di questo Paese. Quindi se dovesse essere formato da M5S e Lega non mi stupirei. Con il sistema proporzionale in passato abbiamo avuto presidenti del Consiglio che avevano appena l'8% dei consensi".

Alemanno è esponente di Forza Italia, ma tiene a sottolineare che parla soprattutto da "sindaco di una città terremotata". "E questo mi fa dire - aggiunge - che avere un Esecutivo subito è molto importante per le aree colpite dal sisma per tutta una serie di motivi. Tra cui assumere dei provvedimenti che rimettano in moto la macchina della ricostruzione".