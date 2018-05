Prorogate misure sostegno disabili

Continua l'attenzione della Regione verso le persone con gravissime disabilità che necessitano di assistenza continuativa: la Giunta umbra, su proposta dell'assessore alla Salute, Coesione sociale e Welfare, Luca Barberini, ha prorogato una serie di misure a sostegno dell'assistenza domiciliare. Assegnato inoltre un contributo di 100 mila euro all'Azienda ospedaliera di Perugia per le attività del Centro di riferimento regionale per le persone affette da Sla, individuato nella struttura complessa di Neurofisiopatologia.

"Questi interventi - ha spiegato Barberini - rappresentano ulteriori tasselli dell'impegno del sistema sociosanitario umbro verso chi si trova in situazioni di maggiore difficoltà. Si tratta di un modo per essere vicini non soltanto alle persone malate, ma anche alle loro famiglie che si fanno carico di curarle quotidianamente a casa, in situazioni molto complesse.

L'obiettivo è in particolare di garantire un'assistenza di qualità salvaguardando la domiciliarità".