Prorogate agevolazioni per aree sisma

Un pacchetto di "norme urgenti" relativo alle agevolazioni per le aree terremotate del centro Italia è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Prevede la proroga della scadenza della "busta pesante" e dei termini per gli adempimenti ed i versamenti tributari e contributivi; la sospensione del pagamento del canone Rai e delle principali utenze domestiche.

Un "provvedimento di grande importanza" secondo la presidente della Regione Catiuscia Marini. "Contiene - ha aggiunto - norme relative alla proroga di scadenze molto attese dai cittadini e imprese delle aree del terremoto. È l'ulteriore conferma della grande attenzione che il governo Gentiloni ha sempre dimostrato per i territori così duramente dagli eventi sismici.

Un'attenzione di cui il Governo si è fatto carico pur in quadro politico ed istituzionale in questi giorni particolarmente complesso". Marini ha quindi ringraziato "il Governo del presidente Gentiloni" e l'onorevole Paola De Micheli, commissario straordinario per la ricostruzione.