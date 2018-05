Iniziativa a Perugia Giornata no tabacco

Il Centro anti fumo che opera da 20 anni presso l'Azienda ospedaliera di Perugia sarà protagonista attivo della Giornata mondiale senza tabacco che si celebra il 31 maggio per iniziativa dell'Organizzazione mondiale della sanità. Il tema individuato quest'anno è "Tabacco e malattie cardiache".

Il Centro anti-fumo dell'ospedale di Perugia, di cui è responsabile il prof Marco dell'Omo, insieme alla struttura complessa di Medicina del lavoro diretta dal prof. Giacomo Muzi fornirà informazioni ai cittadini su patologie correlate al fumo, sulla dipendenza da nicotina e sui trattamenti risultati di provata efficacia per smettere di fumare. "Il punto di informazione - riferisce dell'Omo in una nota dell'Azienda ospedaliera - sarà allestito presso l'ambulatorio del Centro anti-fumo (piano zero, blocco N, ambulatorio 10) dalle 8.30 alle 14".