Approvata risoluzione sessione europea

L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità dei presenti (Pd, SeR, FI, Misto-Mdp, Misto-Umbria Next, Misto-Rp Italia Civica) la proposta di risoluzione alla base della Sessione europea 2018, elaborata in prima Commissione.

Il documento, denominato 'Sessione regionale europea 2018.

Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Umbria alla fase ascendente e discendente del diritto europeo, con particolare riferimento al Programma di lavoro della Commissione europea per il 2018', racchiude tre atti: il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2018, la Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dall'Unione europea e il Rapporto sugli Affari europei.