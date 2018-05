Ad Assisi Nel cuore nel nome Francesco

Si terrà il 19 giugno la 16/a edizione di "Con il cuore nel nome di Francesco", serata di solidarietà e beneficenza organizzata dai frati del Sacro Convento di Assisi. Verrà trasmessa in diretta su Rai1 alle 20.35 e condotta da Carlo Conti. Quest'anno verranno aiutate strutture in Italia, nella Repubblica Centrafricana, in Zambia, in Madagascar e in Indonesia.

"Da 16 anni aiutiamo associazioni, persone e famiglie in difficoltà che necessitano di supporto materiale e spirituale" ha spiegato il direttore della sala stampa del Sacro convento, padre Enzo Fortunato. "L'amore e la vicinanza per gli ultimi - ha aggiunto - è una priorità per tutti noi. Con l'evento di solidarietà 'Con il cuore, nel nome di Francesco' vogliamo sensibilizzare gli uomini del nostro tempo a guardare oltre, a guardare chi soffre. Grazie all'impegno di tanti e la solidarietà di tutti voi, riusciremo in questa gara di beneficenza e anche quest'anno saremo nelle periferie del mondo".