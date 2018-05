Accordo collaborazione tra Gesenu e Asm

Sottoscritto un accordo di collaborazione e sviluppo nel settore dei rifiuti fra Gesenu e Asm Terni, per realizzare sinergie nell'ambito della raccolta e del trattamento, affrontando quindi congiuntamente le problematiche del settore ambientale.

Gli amministratori della società che opera nel capoluogo umbro e quelli della multiutility della provincia di Terni hanno così siglato un'intesa "per avviare e costruire una strategia comune e per iniziare a ragionare su scala regionale".

Scopo della collaborazione, ha sottolineato Luciano Piacenti, consigliere delegato Gesenu, "è soprattutto di creare un tavolo di lavoro comune e condiviso". "Insieme siamo più forti" ha aggiunto. Un "passaggio importante" ha poi definito l'accordo Wladimiro De Nunzio, presidente Gesenu, "che aprirà la strada ad una maggiore consapevolezza".

"Abbiamo deciso insieme di dare una sistematicità al rapporto per offrire un miglior servizio ai cittadini nel rispetto dell'ambiente" ha affermato Paolo Ricci, presidente Asm.