Vino Doc Torgiano compie 50 anni

Compie 50 anni la Doc Torgiano, la prima Denominazione di origine controllata in Umbria e tra le prime in Italia.

Il 25 maggio del 1968, infatti, il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, grazie all'operato dell'imprenditore Giorgio Lungarotti, firmò il decreto 'Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Torgiano', dando così vita alle Doc del vino di Torgiano rosso e bianco. Per la ricorrenza, in un incontro celebrativo è stato ripercorso questo mezzo secolo di storia enologica e si è sottolineata la lungimiranza di un "grande imprenditore del vino".

Lungarotti - è stato detto - comprese, per primo, l'importanza di investire in qualità del prodotto e cominciò a sperimentare e arricchire gli uvaggi arrivando a creare i Cabernet, i Souvignon e Chardonay. Torgiano divenne presto in questo modo terreno leader per la produzione del vino, caratterizzandosi e affermandosi nel mondo.