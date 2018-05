Marini, quadro incertezza per ricostruzione

"L'assenza di un Governo crea un quadro di incertezza anche per quanto concerne la ricostruzione post sisma": è quanto ha sostenuto, con l'ANSA, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini. Commentando, a Norcia, l'attuale crisi politica.

"Stiamo attendendo - ha spiegato Marini - un nuovo decreto che possa risolvere alcuni problemi pratici per accelerare la ricostruzione e questo può essere licenziato soltanto da un Governo operativo e che sia di riferimento per le istituzioni locali e i tecnici impegnati nell'emergenza sisma".

Marini si è quindi augurata che l'incarico a Carlo Cottarelli "possa produrre per noi un'interlocuzione sicura e stabile".

"Perché il Paese - ha aggiunto - non ha bisogno di propaganda, ma di concretezza e operatività quotidiana".