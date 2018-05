Marini, Mattarella difende democrazia

"Abbiamo piena fiducia non solo nell'operato del presidente della Repubblica, ma anche nella fermezza con la quale difende la Carta costituzionale.

Difendendo la Costituzione difende i caratteri della democrazia italiana, la libertà, e tutela i cittadini in tutti i diritti fondamentali": la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, commenta così con l'ANSA le polemiche legate ai tentativi di formare un nuovo Governo.

Rispetto ai toni usati dal M5S e in particolare del leader Luigi Di Maio e da Alessandro Di Battista all'indirizzo di Mattarella, Marini ha sottolineato come sia "irragionevole per un esponente che siede in Parlamento e per un cittadino come Di Battista, usare quel linguaggio che mostra caratteri poco democratici". "È un atteggiamento - ha detto - non solo di arroganza, ma di vera e propria violenza istituzionale. Hanno dimostrato che per una poltrona potevano mettere in discussione il nostro Paese".