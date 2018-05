Salvini a Terni, parola torni a italiani

Prima l'intervento al congresso della Lega Umbria poi una passeggiata nelle vie di Terni, quindi un'iniziativa a Spoleto per il segretario della Lega Matteo Salvini proprio mentre la crisi legata alla formazione del nuovo Governo stava vivendo i suoi momenti cruciali.

"Ce l'ho messa tutta - ha detto il leader del Carroccio al congresso regionale del partito - e ce la metterò tutta in queste ore. Abbiamo smussato e fatto passi indietro ma alla dignità non rinuncio". Salvini ha quindi tenuto un comizio in piazza Tacito a sostegno del candidato sindaco del centro destra Leonardo Latini. Lungo la strada in tanti lo hanno applaudito chiedendogli di "non mollare" e facendosi selfie con lui. "La parola - ha detto - non può che tornare agli italiani, che facciano giustizia".

Salvini ha poi raggiunto Spoleto dove ha parlato in piazza Garibaldi. Un comizio per sostenere il candidato sindaco Umberto De Augustinis.